Familientag bis zur Sperrstunde

Kinder-Finder: Auf einem Armband können Eltern (oder andere Begleitpersonen) ihre mobile Telefonnummer hinterlassen, so dass andere Besucher oder die Polizei die Eltern schnell informieren können. Die Armbänder sind an allen Spiel- und Kinderfahrgeschäften kostenlos erhältlich.

Weltmeisterschaft: Die 43. WM im Kirschkernweitspucken findet am Samstag, 29. Juli, auf dem Hundesportplatz nahe dem Rummel statt. In drei Wettbewerben geht es um Pokale unserer Zeitung. Der Wettbewerb beginnt um 15 Uhr. Anmeldungen sind zuvor auf dem Platz möglich.

Termine: Am Samstag, 29. Juli, wird die Annaoktav eröffnet (9 Uhr), am Sonntag findet im Annazelt ein Festgottesdienst der Pfarre St. Lukas statt (10 Uhr). Der Ursprung der Kirmes liegt in der Verehrung der Heiligen Anna. Am Dienstag locken Schausteller mit verbilligten Angeboten.