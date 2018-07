Düren - Die Annakirmes ist in diesem Jahr „hoch und hochwertig“

Taxistände an der Aachener Straße

Die Stadt Düren stellt Kirmesbesuchern an der Aachener Straße in dem Bereich zwischen Rurstraße und Rurtalbahn einen verbreiterten Fußgängerweg zur Verfügung. Gleichzeitig werden dort in beiden Fahrtrichtungen Taxistände eingerichtet. Dies hat zur Folge, dass die Aachener Straße stadteinwärts und stadtauswärts nur noch eine Fahrspur hat.

Das Anwohnerparken muss bis zum Montag, 6. August, entfallen. Als Ersatz stehen den Anwohnern die Straßen Koenenstraße, Goethestraße, Holzstraße, Schillerstraße, Rurstraße, Am Stadtpark, Am Rurufer und die Büngelerstraße zur Verfügung.

Notwendig ist die Maßnahme, weil der Taxistand an der Elberfelder Straße aus Sicht der Polizei in den vergangenen Jahren immer häufiger Ort von Konflikten geworden war.