Kreis Düren.

„Stauforschung für Fußgänger“: So umschreiben Dr. Stefan Holl und Dr. Maik Boltes in nur drei Worten, was sie und ihre Kollegen am Forschungszentrum Jülich im Bereich Sicherheit und Verkehr machen. Über 1300 Versuche haben die Jülicher Wissenschaftler seit 2005 gemacht, beispielsweise um herauszufinden, wie sich Personen in einer Menschenmenge bewegen, wenn es vor einem Ausgang zum Stau kommt.