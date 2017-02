Die Anmeldetermine in der Stadt

Düren. Die Termine für die Anmeldungen zu den weiterführenden allgemeinbildenden Schulen in der Stadt Düren sind vom Schulverwaltungsamt der Stadt bekannt gegeben worden. An den Karnevalstagen (23. bis einschließlich 28. Februar) werden keine Anmeldungen entgegen genommen.

Die Anne-Frank-Gesamtschule in Mariaweiler hat folgende Anmeldetermine mitgeteilt: Freitag, 3. Februar, von 14 bis 17 Uhr; Montag, 6. Februar, von 8.30 bis 12 und 14 bis 19 Uhr; Dienstag, 7. Februar, 8.30 bis 13 Uhr; Mittwoch, 8. Februar, 8.30 bis 15.30 Uhr; Donnerstag, 9. Februar, 8.30 bis 15.30 Uhr; Freitag, 10. Februar, 10 bis 13 Uhr.

Die Heinrich-Böll-Gesamtschule nimmt Anmeldungen entgegen: Freitag, 3. Februar, 12 bis 17 Uhr; Samstag, 4. Februar, 10 bis 14 Uhr; Montag, 6. Februar, 10 bis 16 Uhr; Dienstag, 7. Februar, 10 bis 14 Uhr; Mittwoch, 8. Februar, 10 bis 16 Uhr; Donnerstag, 9. Februar, 10 bis 16 Uhr; Freitag, 10. Februar, 10 bis 13 Uhr.

Die Aufnahme- oder Ablehnungsentscheidungen werden für beide Gesamtschulen bis Freitag, 17. Februar, den Erziehungsberechtigten bekannt gegeben.

Das Anmeldeverfahren an den Haupt- und Realschulen sowie den Gymnasien findet in der Zeit vom 20. Februar bis 17. März statt. Die Anmeldungen werden – mit Ausnahme der Karnevalstage – in den Schulsekretariaten täglich von 8 bis 13 Uhr entgegengenommen.

Für die St. Angela-Schule (Realschule/Gymnasium) gelten folgende Zeiten: Freitag, 3. Februar, 12.30 bis 16 Uhr und Montag, 6. Februar, von 14 bis 17 Uhr.