Düren.

Die Automobilbranche befindet sich im Umbruch. Ein Prozess, den auch die Kunden spüren. Wer heute ein Auto kauft, will wissen, ob er damit morgen noch fahren kann. Aber wie sieht die Mobilität der Zukunft aus? Für welchen Motor entscheidet man sich heute? Auf all diese Fragen konnte die 40. Dürener Autoschau, die am Sonntag zum 5. Mal in der Innenstadt eröffnet wurde, nur teilweise Antworten liefern.