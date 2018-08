Düren.

Die Dürener Gotteshäuser öffnen wieder ihre Türen bei der „Nacht der offenen Kirchen“. Am 7. September werden von 20 bis 24 Uhr insgesamt 13 verschiedene Aktionen geboten. Die ökumenische Veranstaltung, die so oder so ähnlich in vielen Städten durchgeführt wird, findet in diesem Jahr zum 15. Mal statt.