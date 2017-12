Kleinhau.

Über zahlreiche Siege freut man sich beim MSC Kleinhau. Die Fahrer des Motocross-Clubs konnten im In- und Ausland so viele Titel wie noch nie einfahren. Insbesondere in der Meisterschaft des Deutschen-Amateur- Motocross-Verbandes (DAMCV) belegten die Kleinhauer Fahrer jede Menge Podest-Plätze. „Das ist wohl die erfolgreichste Saison für unsere Fahrer“, freute sich der erste Vorsitzende Adrian Braun.