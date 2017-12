Jülich.

Die erwartet schwere Aufgabe stellte sich am Ende als zu schwer heraus. Der Tabellenzweite der 2. Tischtennis-Bundesliga, der 1. FC Saarbrücken II, unterstrich in der Jülicher Nordhalle eindrucksvoll, warum die Mannschaft als hoher Favorit für die Meisterschaft gehandelt wird. Das 2:6 des TTC Indeland Jülich deckte individuelle Mängel, aber auch taktische Schwächen in der gastgebenden Mannschaft auf.