Vettweiß.

Wenn Bürgermeister Joachim Kunth von der Reaktivierung der Eifel-Bördebahn spricht, leuchten seine Augen. Die Aussicht, einmal täglich in zehn Minuten in Euskirchen zu sein, mit direktem Anschluss Richtung Bonn, könnte der Gemeinde einen enormen Wachstumsschub geben, ist der CDU-Politiker überzeugt, gewerblich wie von der Zahl der Einwohner her.