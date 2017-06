Der Spaßfaktor beim Dürener Mädchentag

Düren. Der Dürener Mädchentag hält zusätzlich zu bewährten Angeboten wieder einige Überraschungen bereit. Auch organisatorisch hat sich etwas verändert: Er findet am Donnerstag, 13. Juli, von 8 bis 14 Uhr, im Haus der Stadt und im Evangelischen Jugendzentrum MultiKulti am Rudolf-Schock-Platz statt.

Veranstalter sind das Frauenbüro der Stadt Düren in Kooperation mit vielen Einrichtungen.

Statt einer gemeinsamen Auftaktveranstaltung geht es nach einer kurzen Einführung der Veranstalterinnen direkt hinein in das kreative und informative Programm. Tanzschulen und Fitnessstudios sind mit an Bord und bieten kostenlos Workshops an.

Neben bekannten und erprobten Angeboten gibt es erstmals die Möglichkeit, in „Drums Alive“ auf Gymnastikbällen zu trommeln oder bei „Jumping-Fitness“ auf speziellen Trampolinen mit Musik andere Sprungtechniken auszuprobieren. „Mit einem großen Spaßfaktor“, verspricht Britta Harzheim vom Frauenbüro der Stadt.

Die Mädchen können auch die „One-Billion-Rising“-Choreografie unter Anleitung einstudieren, einen gemeinsamen Tanz weltweit gegen Gewalt an Frauen, der am 14. Februar in der Dürener Innenstadt gemeinsam getanzt wird, um ein Zeichen der Solidarität zu setzen. Insgesamt stehen 27 Workshops zur Auswahl sowie verschiedene offene Mitmach- und Kreativangebote.

Der Vormittag endet dann mit einer gemeinsamen Abschlussveranstaltung ab 13.15 Uhr mit der Verlosung von attraktiven Preisen, die zum Beispiel Düren Kultur, der Dürener Service Betrieb oder das Dürener Kino zur Verfügung gestellt haben.

Vordringlichste Ziele

Christina van Essen, Leiterin des Frauenbüros der Stadt Düren, und Andrea Kenter, Gleichstellungsbeauftragte des Kreises Düren, betonen die Bedeutung des Mädchentages und benennen die vordringlichsten Ziele: die Mädchen starkzumachen, ihr Selbstbewusstsein sowie ihre Kreativität und Aktivität zu fördern, Schülerinnen und Schüler verschiedener Schulen zusammenzubringen und den verschiedenen Beratungsstellen in Düren, die mit Angeboten und Infoständen vertreten sind, „ein Gesicht zu geben“, damit sie von den Mädchen auch genutzt werden, wenn sie irgendwann einmal Rat und Hilfe benötigen.

Der Mädchentag, der zum 21. Mal in Düren stattfindet und von der Sparkasse Düren unterstützt wird, erfreut sich bei den Schülerinnen so großer Beliebtheit, dass auch die Schüler der Dürener Schulen sich einen Jungentag wünschen, der dieses Jahr im Oktober realisiert wird.

Für den 21. Dürener Mädchentag stehen 888 Plätze zur Verfügung. Die Anmeldung muss bis zum 23. Juni erfolgen. Die Zuteilung erfolgt nach Eingangsdatum. Der Eintritt inklusive Mittagsimbiss kostet vier Euro.

Das umfangreiche Programm ist in den Schulen und im Frauenbüro, Weierstraße 6, Düren (Telefon02421/252261 oder Telefon02421/252260, E-Mail: frauenbuero@dueren.de) zu bekommen.