Nideggen - Der Nideggener Rat stimmt für den Kletterwald am Rursee

Nideggen.

Der Nideggener Rat hat in seiner Sitzung am Dienstag in geheimer Abstimmung mit 13:12-Stimmen beschlossen, das Verfahren zur 7. Änderung des Flächennutzungsplanes (FNP) der Stadt Nideggen fortzusetzen. Das heißt mit anderen Worten: Das umstrittene Projekt Kletterwald bei Eschauel wird weiter verfolgt. Zunächst.