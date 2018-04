Pingsheim - Der Neustart des Obstproduzenten Levenig zum traurigen Jahrestag

Pingsheim.

Das schlimmste Ereignis in der Unternehmensgeschichte der Familie Levenig jährt sich in wenigen Tagen das erste Mal. In der Nacht zum 1. Mai 2017 ist die damals neu gebaute, aber noch nicht in Betrieb genommene Lager- und Produktionshalle am Ortsrand von Pingsheim abgebrannt. Ein Millionenschaden. Im Eiltempo wurde die 8000 Quadratmeter große Halle wieder aufgezogen.