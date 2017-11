Düren.

Der Aufbau für den 44. Dürener Weihnachtsmarkt hat begonnen. Am Montag wurde bereits der neun Meter hohe Weihnachtsbaum in der Mitte des Platzes aufgestellt. An den kommenden Tagen wird der Sternenhimmel mit seinen fast 3500 Glühbirnen wachsen, unter dem ab Donnerstag, 23. November, rund 20 Händler und Gastronomen für vorweihnachtliches Ambiente sorgen wollen.