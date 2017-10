Noch drei weitere Veranstaltungen

Drei Veranstaltungen finden im Rahmen der Sternenwoche noch statt: Am heutigen Donnerstag, 26. Oktober, sieht man ab 20 Uhr „Sterne über der Rureifel“ auf dem Modellflugplatz Vlatten. Am morgigen Freitag, 27. Oktober, 18 Uhr, geht es um das Thema „Sternenmärchen“ in der Kunstakademie Heimbach. Am Samstag, 28. Oktober, 17 Uhr, wird die Veranstaltung „Abends im Wildpark“ im Wildpark Schmidt angeboten.

Weitere Infos und Anmeldungen unter Telefon 02446/805790 oder auf www.sternenwoche-rureifel.de.