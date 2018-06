Bis zu 16-Stunden-Schichten für die Ermittlungen

Ermittlungsgruppen wie die „EG Weiß“ sind nicht üblich. Sie werden gebildet, wenn zwischen vielen verschiedenen Straftaten ein Zusammenhang besteht und großer Aufwand erforderlich ist. Vor der „EG Weiß“ gab es eine zu den Vorfällen an der Scharnhorststraße und dem Jülicher Sportplatzüberfall; beides spielte sich im November 2016 ab.

In der „EG Weiß“ haben sich fünf Polizisten in teilweise 16-Stunden-Schichten ausschließlich um das Netzwerk rund um den 50-jährigen Kokain-Dealer in der Nordstadt gekümmert. Da die Gegend zwischen Veldener Straße/Philippstraße und Hauptbahnhof als „gefährlicher Ort“ deklariert ist, kann die Polizei ohne konkreten Anlass überprüfen und Razzien durchführen.

Größere Einsätze und Festnahmen wurden in Düren geplant, zur Hilfe kamen die Kölner Hundertschaft oder das SEK. Im März nahmen an fünf Großeinsätzen 200 Polizisten Teil.

Im März wurde ebenfalls ein 46-jähriger Kokain-Dealer albanischer Herkunft festgenommen. Das gefundene Kokain (ein Kilo) im Wert von 60.000 bis 80.000 Euro war offensichtlich für den Verkauf in Italien bestimmt. Staatsanwältin Katja Schlenkermann-Pitts betont, dass diese Festnahme unabhängig von den Ermittlungen um Luan H. sei. Ob eine Verbindung bestehe, sei auch nicht belegt.