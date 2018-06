Düren - Der Golfclub in Gürzenich feiert seinen 40.Geburtstag

Düren.

Eine Woche lang steht das Geschehen beim Golfclub Düren im Zeichen des Jubiläums „40 Jahre Golf in Düren“. Grund ist die Einweihung des gerade fertiggestellten 9-Loch-Platzes des Golfclubs Düren am 11. Juni 1978. Vom 9. Juni an wird es während einer „Golfwoche“ einen Tag der offenen Tür und Turniere der Damen, Herren, Senioren und Jugendlichen geben. Den Höhepunkt bildet ein Galaabend am 15. Juni auf Schloss Burgau.