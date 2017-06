Familie, Freunde, Fußball und ganz viel Musik

Frederic Latz (40) ist in Stockheim zur Grundschule gegangen und hat nach seiner Zeit an der Realschule Kreuzau in Düren an der gewerblich-technischen Schule sein Abitur gemacht. Der Diplom-Sportwissenschaftler mit Schwerpunkt Medien und Kommunikation hat an der Sporthochschule Köln studiert. Seit 2009 arbeitet der zweifache Familienvater, der in seiner Freizeit gerne Musik macht, beim FC.