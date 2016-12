Vettweiß.

Zwölf Jahre, schätzt Regina Oepen, sind es jetzt her, seit sie in Disternich der Leitung der Spielgruppe übernommen hat. Ganz genau weiß sie es selbst nicht mehr, sie sei „da eher als Vertretung reingerutscht“. Seither bastelt die Powerfrau fleißig Spielzeug in ihrer Freizeit und betreut jeden Donnerstag zwischen zwölf und 15 Kinder.