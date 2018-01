Staffellauf für Mannschaften à drei Sportler

Der neue Dürener Staffellauf über drei mal fünf Kilometer findet am Samstag, 8. Juni, statt. Start und Ziel ist an der Jahnkampfbahn in Düren an der Dr.-Overhues-Allee. Der Lauf beginnt um 19.30 Uhr.

Maximal 100 Staffeln à drei Läufer können an dem Lauf teilnehmen. Es gibt die Wertungen Frauen, Männer, Mixed sowie Jugend U 16 und U 20.

Erwachsene zahlen 30 Euro Startgeld, Jugendliche 15 Euro – jeweils pro Staffel. Der Anmeldeschlussist am Freitag, 1. Juni.

Anmeldungen im Internet: www.dürener-staffelauf.de