Düren.

Der Dürener Motorsport Club (DMC) hat die Sieger des vergangenen Jahres geehrt. Insgesamt haben die Motorsportler an 166 Veranstaltungen in den Kategorien internationaler, nationaler Lizenz- und Oldtimermotorsport ihre Wettkämpfe bestritten. Als alte „Neue“ Wertungssparte kam der Indoorkartsport in der Clubmeisterschaft hinzu.