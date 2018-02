Düren.

Jetzt ist es amtlich: Bürgermeister Paul Larue (CDU) ist all seine Verpflichtungen im Rathaus los – zumindest bis Aschermittwoch. Beim närrischen Karnevalsempfang am Sonntagmorgen im Haus der Stadt hat das Stadtoberhaupt den Schlüssel zum Verwaltungsgebäude an das Dürener Prinzenpaar Jürgen I. und Melanie I. (Außem) übergeben.