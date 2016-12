Aachen/Düren.

Sie nannten ihn „Thai-Willi“ - und keiner der Stammgäste in der Kölner Kneipe „Zum Krug“ wusste, was der verurteilte Bankräuber Wilhelm R. auf dem Kerbholz hatte. Nun steht der 58-Jährige erneut vor Gericht, weil er im Frühjahr eine Bank in Niederzier überfallen haben soll. Die Beute diesmal: rund 68.000 Euro.