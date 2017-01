Kreis Düren.

Bei ihrem Auslandsschuljahr in Spokane, einer 200.000-Einwohner-Stadt in der Nähe von Seattle in den USA, hat Hanna Berkemeier (16) aus Hürtgenwald viel über Politik diskutiert. Sehr viel sogar. „Die Präsidentschaftswahlen“, sagt die Oberstufenschülerin des Dürener Wirteltor-Gymnasiums, „waren überall präsent. Meine Gasteltern haben Donald Trump gewählt, und wir haben sehr viel darüber gesprochen. Weil ich natürlich anderer Meinung war.“