Düren.

Die diesjährige Anna-Oktav steht unter dem Motto: „Gemeinsam neue Wege gehen!“ Das Bistum Aachen hat einen neuen Bischof, in der Pfarre St. Lukas werden neue Wege kirchlichen Lebens ausprobiert und im Jahr des Reformationsjubiläums werden – so zumindest die Hoffnung mancher Gläubiger – neue Wege in der Ökumene beschritten.