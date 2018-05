Langerwehe - Das letzte große Schützenfest in der Kulturhalle Langerwehe

Die Schützen feiern von Donnerstag bis Montag

Die St.-Sebastianus-Schützenbruderschaft Langerwehe feiert ihr Fest von Donnerstag, 31. Mai, bis Montag, 4. Juni.

Los geht es am Fronleichnamstag um 16 Uhr mit dem Schülerprinzenschießen. Ab 18 Uhr wird der neue Schützenkönig ermittelt. Der Königsball wird am Samstag, 2. Juni, ab 20 Uhr in der Kulturhalle gefeiert. Für die musikalische Gestaltung sorgt die Band „Funtime“. Nach dem Festgottesdienst am Sonntag, 3. Juni, 11 Uhr, treffen sich die Schützen zum Frühschoppen in der Kulturhalle, bevor ab 14.30 Uhr ein Festzug durch die Gemeinde zieht.

Das Schützenfest endet am Montag mit einem gemeinsamen Essen im Schützenhaus.