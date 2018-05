Das ist aus dem Geyer Dorfauto geworden Letzte Aktualisierung: 23. Mai 2018, 13:59 Uhr

Gey. Was ist aus dem Geyer Dorfauto geworden? Diese Frage hatte Markus Schlepütz (FFH) in der vergangenen Hürtgenwalder Ratssitzung. Die Antwort fiel ernüchternd aus: Das einstige Vorzeigeprojekt, das Anfang 2015 in Gey gestartet ist, wurde quasi im November 2017 aufgegeben.