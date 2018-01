Kreis Düren - Das Dürener Unternehmernetzwerk verdoppelt in 2017 seine Erlöse

Ein Jahr Mitgliedschaft, drei Monate Probezeit

Die Mitgliedschaft in dem Dürener Unternehmernetzwerk ist auf ein Jahr begrenzt. Nach Ablauf muss sich jeder aktiv beim Vorstand um eine Verlängerung bemühen. Ein interner Rat aus fünf Personen entscheidet darüber. Für Neueinsteigerist eine dreimonatige Probemitgliedschaft Pflicht. In dieser Zeit fordern die Verantwortlichen Aktivität. Das heißt: Der Bewerber muss sowohl Empfehlungen aussprechen als auch positiv mit Engagement zum Beispiel in Form von Fachvorträgen auffallen. Zugelassen sind nur hauptberufliche Unternehmer.