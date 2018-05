Düren.

Namen können durchaus doppeldeutig sein. Bestes Beispiel: „Dürener Schatztruhe“ heißt die Gruppe von um die 40 Damen, die in ihrem Geschäft an der Weierstraße günstig gebrauchte Kleidung verkauft. Eine „Schatztruhe“ also für Personen, die auf günstigen Kleiderkauf angewiesen ist.