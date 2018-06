Kreis Düren - Damit der Tod kein Tabuthema mehr ist

Harfenkonzert in

der Marienkirche

In Kooperation mit dem Verein „Lebens- und Trauerhilfe“ und der Pfarre St. Lukas lädt die Hospizbewegung Düren-Jülich am Mittwoch, 13. Juni, 19 Uhr, zu einem Harfenkonzert in die Marienkirche ein. Eintrittskarten für 15 Euro gibt es an der Abendkasse. Harfenistin Silke Aichhorn aus Traunstein spielt Stücke von Barock bis Blues.

Mehr Infos im Netz: hospizbewegung-dueren.de