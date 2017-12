Bei den VIV-Industriekonzerten steht das Concerto Köln auf der Bühne

Düren. Seit mehr als dreißig Jahren zählt Concerto Köln zu den führenden Ensembles im Bereich der historischen Aufführungspraxis. Am Montag, 11. Dezember, ist das Orchester zu Gast bei den VIV-Industriekonzerten in Düren.

Mit dabei sind die beiden Solisten Midori Seiler (Violine) und Markus Märkl (Orgel). Das Konzert findet im Haus der Stadt Düren statt und beginnt um 20 Uhr.

Mit regelmäßigen Auftritten in den großen Musikmetropolen der Welt und bei renommierten Festivals steht Concerto Köln laut Veranstalter für herausragende Interpretationen „alter Musik“ und ist gleichzeitig im Kölner Musikleben fest verwurzelt.

Die Diskographie des Ensembles umfasst mittlerweile mehr als 70 Aufnahmen, die zahlreiche Preise gewonnen haben. Als Kulturbotschafter der Europäischen Union (2012) gehört das Orchester in Köln und Nordrhein-Westfalen zu den musikalischen Aushängeschildern.

Beim Auftritt in Düren stellen die Musiker neben Werken bekannter Komponisten auch Stücke von eher unbekannteren Künstlern vor. So stehen neben Georg Friedrich Händel und Antonio Lucio Vivaldi auch die Komponisten Francesco Maria Veracini und Francesco Saverio Geminiani auf dem Programm. Eintrittskarten sind in begrenzter Stückzahl bei den Vereinigten Industrieverbänden und an der Abendkasse erhältlich. Der Preis beträgt 13 Euro pro Karte (6 Euro ermäßigt für Schüler und Studenten).