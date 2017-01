Im Februar zwei Konzerte in Barcelona und Madrid

Der Bandname „Chrom“ setzt sich aus den Vornamen der Musiker Chris und Tom zusammen. Christian Marquis ist 39 Jahre alt und lebt mit seiner Familie in Düren. Thomas Winter(44) wohnt in Merzenich. Ihre nächsten beiden Konzerte spielen sie am 10. und 11. Februar in Barcelona und Madrid. Im Juli tritt „Chrom“ beim Kölner „Amphi-Festival“ auf.

Mehr Infos im Netz:

www.chrom-music.com