Stockheim/São Paolo.

Mit der goldenen Charlie-Chaplin-Trophäe will Tonito Alexis für ein Foto eigentlich ungern eine Grimasse schneiden, zu viel Respekt hat der 26-jährige Clown vor ihr. „Für mich ist es die höchste Auszeichnung. Was gibt es Größeres? Charlie Chaplin war der Meister höchstpersönlich“, sagt Alexis, als er erzählt, wie er vor kurzem auf einem internationalen Zirkusfestival in São Paolo geehrt wurde.