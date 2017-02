Langerwehe.

Roswitha und Jürgen Hüftle aus Langerwehe sind große Musikfreunde. Sie singen im Chor „Joy of Gospel“ und besuchen gerne und häufig Konzerte in der Region. Sie engagieren sich in der Mittelaltergruppe und unterstützen seit vielen Jahren die beiden großen Märkte, also Eifel- und Töpfermarkt im Museum. „Ich habe schon seit drei Jahren die Idee, im Töpfereimuseum ein Kleinkunstprogramm auf die Bühne zu bringen“, sagt Jürgen Hüftle. „Jetzt hat es endlich geklappt.“