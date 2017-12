Ein schwerer Gegner von „internationalem Format“

In der Saison 2000/2001 hat Düren zum ersten Mal im CEV-Pokal gespielt und ist damals in der ersten Runde gegen Innsbruck ausgeschieden. Von 2005 bis 2007 war Düren in der Champions League dabei. In beiden Saisons war in der Vorrunde Schluss. In der Saison 2015/16 hat Düren es im CEV-Pokal bis ins Viertelfinale geschafft – und ist dort gegen Perugia ausgeschieden.

„Wir treffen am Mittwoch auf einen sehr starken Gegner“, sagt Dürens Trainer Stefan Falter. Star der Niederländer ist der Angreifer Wytze Kooistra, der nach einer langen Karriere bei den Topclubs Europas zu seinem Heimatverein zurückgekehrt ist. Falter legt den Fokus auf das eigene Team. „Wir spielen im Moment mit zu viel Auf und Ab“, stellt er im Rückblick auf den 3:2-Heimsieg in der Bundesliga am Sonntag gegen Bühl fest. Da komme ein Gegner von internationalem Format gerade recht, um mehr Wettkampfhärte auf hohem Niveau zu sammeln.