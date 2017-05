Casting für einen Auftritt bei den Dürener Jazztagen Letzte Aktualisierung: 17. Mai 2017, 13:09 Uhr

Düren. Das Casting für einen Auftritt bei den 27. Dürener Jazztagen am Freitag, 30. Juni, geht weiter. Aus insgesamt 21 Bewerbungen hat die Jury sechs Teilnehmer ausgewählt. Sie zeigen ihr Können in der Casting-Show am Samstag, 20. Mai, in der Kulturfabrik „Endart“ an der Veldener Straße.