Düren.

Müsste man die Stimmung beim Weihnachtskonzert von „Cantiamo“ in der Kirche der Karmelitinnen an der Kölner Landstraße zu Papier bringen, so wären viele Worte und Sätze nötig, um das ganze Spektrum der Liedtexte, der Melodien und der Präsentation abzudecken. Der augenscheinlichste Aspekt jedoch, die Freude der Sänger, ihre unverkrampft lockeren Bewegungen im Altarraum, wären damit nicht erfasst.