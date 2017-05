Burg Nideggen: Die Kinder der Grundschule werden Ritter

Nideggen. Die Burg Nideggen steht am Samstag, 10. Juni, ganz im Zeichen der Familien, denn: Die Kinder der Grundschule Burgblick Nideggen laden zum Abschluss ihrer Projektwoche in Kooperation mit dem Burgenmuseum Nideggen zum Ritterfest ein. Von 11 bis 16 Uhr lebt das Mittelalter auf.

Ritter und Burgfrauen schwingen das Tanzbein und eröffnen das Bankett. Klar, dass Bogenschießen, Steinschleudertechnik und Schwertkampf bei den Ritterspielen nicht fehlen dürfen. Viele Alltagsgegenstände und die Gewandung und Ausstattung eines Ritters können ausprobiert werden.

Zudem gibt es einen Markt, auf dem Filzschmuck, Schilder, Schwerter, mittelalterliche Kopfbedeckungen, Drachenbau, Schminken und anschließendes Fotoshooting mit der historischen Fotobox angeboten werden.

Nils, der Gaukler und Herold, fasziniert mit Zaubertricks und Feuerjonglage. Die Oppumer Schmiede präsentiert ihre Ausrüstung zur Burgverteidigung im 15. Jahrhundert. Mittelalterlich anmutende Köche im Küchenerker, die im Lehmofen und fahrbaren Eisenofen Herzhaftes backen, laden auch zum Essen ein. Musikalisch begleitet wird der Tag von den Bläserklassen und Blockflötengruppen der Schule in Kooperation mit der Musikschule Düren.

Der Eintritt ist frei. Informationen gibt es im Burgenmuseum in der Herzogstadt Nideggen unter Telefon 02427/6340 oder per E-Mail an burgenmuseum@kreis-dueren.de.