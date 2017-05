Bundesköniginnentag: Düren wird zur Schützen-Hochburg Von: Sandra Kinkel

Letzte Aktualisierung: 23. Mai 2017, 16:58 Uhr

Düren. Ohne sein Handy kann Josef Mohr dieser Tage nicht leben. Der 66-Jährige ist Bezirksbundesmeister der Schützen in Düren-Nord, Diözesanbundesmeister in Aachen und im Augenblick neben Norbert Gülden aus Birkesdorf auch einer von zwei Hauptorganisatoren des Bundesköniginnentages, der am kommenden Wochenende in Düren stattfinden wird.