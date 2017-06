Düren.

Eine Woche nachdem das Verwaltungsgericht (VG) Aachen die Stadt Düren aufgefordert hat, in acht Fällen über die Zulassung zur Annakirmes neu zu entscheiden, weil die getroffene Auswahl an einem „Begründungsdefizit“ leide, ist nur eines klar: Der zuständige Steuerausschuss wird sich am Donnerstag erneut mit dem Thema beschäftigen. Ausgang ungewiss.