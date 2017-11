Bülent Ceylan findet vieles „kronk“

Dueren. Bülent Ceylan kommt mit seinem Erfolgsprogramm „Kronk“ in die Arena Kreis Düren. Am Donnerstag, 7. Dezember, steht er ab 20 Uhr auf der Bühne.

Bülent Ceylan kümmert sich um die ganz kleinen Wehwehchen genau so intensiv wie um die „Epidemien“ unserer Zeit. Intoleranz, Respektlosigkeit und mangelnde Nächstenliebe knöpft sich der Mannheimer auf ebenso amüsante wie entlarvend-ernste Art vor.

Fremdenfeindlichkeit, Herz- und Rückgratlosigkeit findet er krank oder wie eben der Mannheimer sagt: „Kronk“. Tickets gibt es in den Mediastores des Zeitungsverlages Aachen, in Düren in der Agentur Schiffer am Kaiserplatz. Sie kosten 36,60 Euro.