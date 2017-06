Das Programm der Burgfestspiele 2017

7. September: Seven & Support: Flomega & the Ruffcats; 8. September: Till Brönner; 9. September: Jamie Cullum. Karten sind im Vorverkauf im Ticket-Shop unserer Zeitung, in der Agentur Schiffer in Düren, Kaiserplatz 12-14, erhältlich.