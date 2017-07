Düren.

Die Füße im Sand, eine laue Seebrise in der Luft und Rockmusik im Ohr: Der Dürener Badesee war am Samstagabend wieder einmal Schauplatz eines ausschweifenden Musikevents mit der Kölner Mundart Band Brings. Über 5000 Fans zog es bei perfektem Wetter an die Dürener Adria.