Düren.

Großkampftag in der Sporthalle an der Laute-Dei-Straße in Düren: Der Boxring 55 richtet am Samstag ab 16 Uhr für den Mittelrheinverband die Nachwuchs-Meisterschaften aus. Schüler, Kadetten und Junioren boxen um den Titel. Unter ihnen befinden sich fünf junge Kämpfer des Ausrichters.