Bombe in Derichsweiler entschärft: 1200 Menschen evakuiert

Düren-Derichsweiler. In einem Neubaugebiet im Dürener Stadtteil Derichsweiler ist am Donnerstagmorgen eine 125-Kilo-Bombe aus dem zweiten Weltkrieg gefunden worden. Wie die Stadt mitteilte, konnte sie am Nachmittag erfolgreich entschärft werden. Währenddessen mussten rund 1200 Menschen ihre Häuser verlassen.

In einer Pressemitteilung teilte die Stadt Düren mit, dass die Weltkriegsbombe erfolgreich durch den Kampfmittelbeseitigungsdienst entschärft werden konnte. Um 15:15 Uhr meldeten die Sprengstoffexperten dem Ordnungsamt grünes Licht. Von der 125 Kilogramm schweren Bombe gehe keine Gefahr mehr aus.

Alle Sperrungen von Straßen und Wegen im Neubaugebiet Derichsweiler-Ost sollen im Laufe des Nachmittags so bald wie möglich wieder aufgehoben werden. Anwohner und Anlieger können dann in ihre Wohnungen zurückkehren.

Etwa 30 Personen haben sich während der Entschärfung in der Turnhalle der Grundschule Derichsweiler aufgehalten. Das Ordnungsamt der Stadt Düren war mit zehn Kräften im Einsatz, die Feuerwehr mit 30. Zusätzlich war die Polizei mit eigenen sowie Kräften aus Düsseldorf vor Ort.

Die Bombe war am Donnerstagmorgen bei Erdarbeiten auf einem Acker in dem Neubaugebiet entdeckt worden. Der Ordnungsdienst der Stadt sowie Polizei und Feuerwehr sicherten am Vormittag die Fundstelle ab und informierten die Anwohner über die bevorstehende Evakuierung.

Um etwa 12.30 Uhr hatte die Räumung der Häuser in einem Radius von rund 300 Metern um die Kreuzung zwischen Kreuzherrenstraße und Kröngensgasse begonnen. Ebenfalls teilte die Stadt Düren auf ihrer Facebook-Seite mit, dass neben der Entschärfung eine kontrollierte Teilsprengung durchgeführt werden sollte. Es sollte also ein lauter Knall zu hören gewesen sein.

Evakuiert wurden folgende Straßenzüge: Am Rosensteig, Zum Froschmaar, Im Königshof, Kreuzherrenstraße (bis Martinusplatz), Agathastraße (von Martinusplatz bis Martinusstraße), Kaiserbenden, Kröngensgasse, Derigsweg, An der Apfelwiese, Hinter Pastorsgarten, Hallmannstraße, Im Linteg (von Agathastraße bis Feldstraße) und Martinusstraße.