An Himmelfahrt kehren drei Eurofighter zurück

Am morgigen Himmelfahrtstag werden drei Eurofighter des „Boelcke“-Geschwaders am späten Nachmittag in Nörvenich landen, die vom NATO-Gipfel in Belgien zurückkehren. Am Freitag findet kein militärischer Flugbetrieb statt.