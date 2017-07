BMW vor den Augen des Besitzers geklaut: Zeugen gesucht

Düren. Der Halter eines BMW in Düren hat in der Nacht zu Dienstag zusehen müssen, wie Diebe mit seinem Wagen davongerast sind. Der Vorfall ereignete sich an der Löwener Straße.

Laut Polizei war der Dürener gegen 2.45 Uhr von verdächtigen Geräuschen wachgeworden und hatte sich sofort auf die Straße begeben – es war das Startgeräusch des Autos, einem schwarzen BMW der 3er-Baureihe mit dem Kennzeichen DN-NG 333. Der Eigentümer sah nur noch die Rücklichter.

Mit rotem Pkw angereist

Die Täter waren offenbar in einem roten Pkw angereist. Eine Zeugin hatte gesehen, wie ein Mann mit normaler Figur, schwarzen Haaren, bekleidet mit einer dunklen Hose und einem bordeauxfarbenen T-Shirt, sich an den roten Pkw gelehnt hatte. Eine sofort eingeleitete Fahndung der Polizei nach den Tätern blieb erfolglos. Ersten Ermittlungen zufolge waren beide Autos in Richtung Auffahrt zur A4 unterwegs.

Hinweise bitte an die Polizei unter Telefon 02421/9496425.