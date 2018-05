Merzenich - Betrunkener Autofahrer baut Unfall, flüchtet und macht dann ein Nickerchen

Merzenich. Betrunken mit seinem Wagen gegen ein geparktes Auto prallen, dann flüchten, dann ein Nickerchen bis zum Eintreffen der Polizei machen: Dies hielt ein 48-jähriger Mann aus Merzenich für eine gute Idee. Doch seine Aussage, dass er nicht mit seinem Auto unterwegs gewesen war, konnte die Polizei schnell widerlegen.

Der Unfall geschah laut Polizeibericht auf der Girbelsrather Hauptstraße gegen 13.40 Uhr. Der Unfallverursacher fuhr davon, ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern. Die Besitzerin des beschädigten Autos hatte das Geschehen aber beobachtet, sich das Kennzeichen, Fahrzeugtyp und Aussehen des Fahrers gemerkt und die Polizei informiert.

Die hatte zunächst alle erforderlichen Maßnahmen am Unfallort getroffen und dann die Anschrift des flüchtigen Fahrzeughalters aufgesucht. Den Gesuchten trafen sie zunächst schlafend an. Der 48-Jährige erklärte, er habe am Vormittag Alkohol getrunken, das Auto jedoch nicht genutzt.

Die erste Behauptung konnte durch einen Atemtest bestätigt werden: Er ergab einen Wert von fast 2 Promille. Die Beamten zweifelten an der zweiten Äußerung, denn an dem wagen des Merzenichers fanden sich frische Unfallspuren. Außerdem traf auch die Beschreibung des Flüchtigen auf den Verdächtigen zu, einschließlich der immer noch getragenen Kleidung.

Der Mann wurde zur Polizeiwache mitgenommen, wo ihm ein Arzt eine Blutprobe entnahm. Sein Führerschein wurde beschlagnahmt.