Düren - Bestleistungen zum Saisonstart beim Dürener TV

Düren. Die Bahnsaison der Leichtathleten hat mit einer ganzen Reihe von Veranstaltungen begonnen, bei denen sich die Aktiven des Dürener TV gut vorbereitet zeigten. Bei der ersten Verbandsentscheidung, den NRW-Langstreckenmeisterschaften, gefiel Henrik Röhlich im 5000-Meter-Lauf der U 20 mit einem vierten Platz in Bestzeit von 16:24,23 Minuten, die er wenige Tag später als Sieger der 5000-Meter-Regionsmeisterschaften in Aachen auf 16:10,72 Minuten steigerte.

Einen weiteren Sieg verbuchte dort Frank Paschke (M 50) in 17:58,20 Minuten. Der verbesserte Daniel Jung wurde Dritter der Männer in 16:44,85 Minuten, nachdem er sich kurz zuvor über 10 000 Meter auf 34:36,26 Minuten gesteigert hatte. Stephan Nickel (M 50), Wolfgang Röhlich (M 55), Kurt Baltus (M 60), David Peters, Mirko Steinert (beide U 18), und Kim Lennartz (U 18) platzierten sich jeweils unter den besten Vier.

In Erkelenz steigerte sich Chris–telle Younga im Kugelstoßen (13,02 m) und Diskuswurf (32,50 m) erneut, und auch Till Freyschmidt (U20) durfte sich über Bestmarken im Kugelstoßen (12,01 m) und Speerwerfen (46,07 m) freuen. Der gleichaltrige Akash Prakash schaffte gute Weiten im Kugelstoßen (11,82 m) und Diskuswurf (35,10 m).

Starke Leistungen erzielten die DTVer in Aachen. Nicola Kondziella (U 18) gewann den 100-Metzer-Lauf in 12,96 Sekunden und den Weitsprung mit 5,62 Meter in der Nähe ihrer Bestleistungen. Till Freyschmidt (U 20) kam zu Hausrekorden über 100 Meter in 11,54 Sekunden (2. Platz) und im Weitsprung mit 6,65 Meter (1. Platz). Nazraf Mohamed Fowseen (U 18) glänzte als Doppelsieger mit bisher noch nicht erreichten 11,53 Sekunden über 100 Meter und 6,04 Meter im Weitsprung. Ihm nach machte es die junge Finja Stupp (W 12) über 75 Meter mit feinen 10,67 Sekunden und mit 4,42 m im Weitsprung.

Weitere gute Ergebnisse erzielten Ann-Kathrin Roeb (U 20) im Weitsprung mit 4,91 Metern, Merle van Helden (U 18) über 200 Meter in 28,07 Sekunden und im Weitsprung mit 4,76 Metern, Mika Stupp (M 15) im Weitsprung mit 4,68 Metern sowie Annik Löhr (W13) über 75 Meter in 11,54 Sekunden und im Weitsprung .