Düren.

Die Bertelsmann-Tochter Arvato wird ihren Standort im Gewerbegebiet „Im großen Tal“ an der A4 weiter ausbauen und nach eigenen Angaben voraussichtlich 70 neue Arbeitsplätze schaffen. Derzeit sind in den verschiedenen Geschäftseinheiten am Standort bereits 350 Mitarbeiter beschäftigt. Damit ist das Logistikzentrum Düren schon heute das größte von Arvato in Europa.