Düren.

Wenn in Berlin ein mal im Jahr das Statistische Jahrbuch vorgestellt wird, liegt ein mehr als 700 Seiten dicker Schinken auf dem Tisch. In Düren reichen knapp 50 Seiten, um wichtige Zahlen und Fakten zusammenzutragen, die erstmals von der Stadt in einem sogenannten Kennzahlenbericht zusammengetragen wurden.